Foschi approva Buongiorno: “Un affare vista la qualità del giocatore”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, direttore sportivo: “è un buonissimo allenatore. Ha vinto dove poteva, come a. Fare il ct, però, è completamente diverso. Sono due cose ben diverse. Devi creare un gruppo, un sistema che possa essere funzionale a tutti. Potremmo dire l’opposto di quanto fatto da. Ho avutocome allenatore e so come si è comportato da commissario tecnico. Lui, con, si dimise dopo l’ultima partita. Erano due persone molto serie e c’era vergogna dopo la debacle mondiale, anche se non fecero così male. Questoè stato un disastro. Non voglio andare oltre con le parole, ma è stato un disastro sia tecnico che gestionale. A differenza diche quella volta si dimise, e direi ingiustamente, oggi si parla ancora, come del progetto di un gruppo di direttori sportivi. Buongiorno è un ottimo giocatore. Sono innamorato di. Ne parlai cone per scherzare misi un prezzo. Credo sia la cifra che abbia preso dal. All’epoca dissi che non poteva valere meno di 50 milioni. Possiamo dire che ilabbia fatto un affare per la qualità del giocatore. Oggi, i costi sono elevatissimi. Sono convinto che Buongiorno sia tra i più bravi in Italia.vale tanto se ha la volontà di restare al. Diversamente, se avrà in testa altre cose, non vale niente. Restando volentieri a, può essere uno dei più forti nel suo ruolo.? All’estero potrebbero esserci club disposti a pagare la clausola. Ad oggi, solo le società saudite potrebbero permettersi di spendere certe cifre, ma la competitività del giocatore dovrebbe fare i conti con quella del campionato arabo. È un ottimo giocatore che è andato a corrente alternata. Non ha sempre fatto bene, ma è un calciatore straordinario che, quando è in forma, è fuori dalla media. Forse, c’è un problema caratteriale che gli impedisce di vantare continuità di prestazione. L’ha schiacciato il campionato perché ha fatto un grande lavoro, dopo la delusione di due anni fa, anche grazie al contributo di. Ilè una squadra giovane, che sta recuperando. Tutto sommato, però, ha fatto un buon campionato. Il Napoli lo aspettavamo, ma non ha funzionato perché c’era il malcontento di tante cose.? Il problema sono le commissioni. Sono soldi che escono dal sistema calcio ed è un qualcosa che non è possibile per il nostro sistema. È un discorso da fare ai piani alti. Ci sono delle regole che devono essere rispettate e non è ammissibile far uscire soldi dal sistema calcio. Non lamentiamoci se poi non riusciamo a pagare i debiti“.