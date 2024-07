“Euro2024 è stato disputato dall’Italia ben al di sotto delle proprie potenzialità”, il pensiero di Marino

Pierpaolo Marino, ex dg del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Problema calcio italiano, i giovani di talento ci sono e non trovano modo di emergere o latitano? Il problema non sono i talenti che mancano, cosa che è sotto gli occhi di tutti. I talenti sono tali per DNA, non si ‘allevano’: i Maradona, i Baggio, i Riva erano grandi già da giovanissimi. Ci sono periodi in cui si hanno tanti fuoriclasse in contemporanea che si alternano a periodi in cui questi mancano, può succedere.

