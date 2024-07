“BUONGIORNO E’ FATTA”. Contatti e decisi progressi: il centrale ormai è in arrivo. I dettagli

Trovato l’accordo con il Torino per 35 milioni più 5 di bonus

Ora la stretta con il giocatore

Buongiorno il Napoli è a un passo

Og ni giorno che passa, il Napoli e Alessandro Buongiorno sono sempre più vicini. Trovato ieri l’accordo con il Torino, adesso manca soltanto il sì definitivo del giocatore. Si discute, si tratta, si cerca di venirsi incontro anche perché da entrambe le parti la volontà è chiara, ed è quella di affrontare un viaggio insieme, sotto la guida di Antonio Conte. Il ds Giovanni Manna ha incontrato di nuovo Giuseppe Riso, l’agente del difensore. Dopo la cena di martedì, in un ristorante di Milano, c’è stato un altro appuntamento per avvicinarsi ancor di più, per far quel passo avanti che porterà alla chiusura definitiva dell’affare.