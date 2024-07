Tuttosport – Buongiorno, si continua nella trattativa. Al Napoli il difensore guadagnerebbe il triplo

Il Napoli continua nella trattativa per portare in azzurro Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, e come sottolinea oggi Tuttosport, sembra che ci siano ipotesi di avvicinamento fra offerta e richiesta. “Avanti così e l’addio sarà inevitabile. D’altra parte il Napoli ha fretta e da ieri il ds dei partenopei, Manna, sta cercando di muovere passi determinanti per confezionare l’operazione con il difensore e con Vagnati. Toccherà poi al suo presidente De Laurentiis trattare con Cairo per cercare l’accordo finale, ma dopo il passaggio nodale di ieri l’affare si sta indirizzando nel solco pianificato dai vertici del Napoli da settimane. Conte è su di giri: a suo tempo aveva chiesto a De Laurentiis l’ingaggio di almeno due centrali di qualità e in particolare aveva indicato nel marcatore granata il rinforzo ideale, fondamentale per ricostruire la difesa. Il conto alla rovescia può cominciare, a questo punto. Dopo l’incontro di ieri a Milano, Buongiorno tornerà a parlare con Cairo, oggi (possibile anche un incontro di persona, non solo una videochiamata). Contestualmente, i vertici del Napoli cercheranno di trovare un’intesa col Torino nel più breve tempo possibile, proprio per evitare il rischio in futuro di inopinati sorpassi a destra di qualche club straniero, finora in sonno. De Laurentiis mette sul piatto 35 milioni più bonus (3, presumibilmente). Cairo ne chiede 45, di milioni (almeno 40 più 5 di bonus, dicono le indiscrezioni). Al presidente farà comodo poter dire che lui Buongiorno l’avrebbe tenuto: però Alessandro… eccetera eccetera. Ora dovrà “soltanto” cercare di incassare il più possibile da De Laurentiis (che ha già anche provato a inserire nella trattativa il prestito dei difensori Ostigard o Natan per abbassare le cifre). Il Napoli a Buongiorno propone un contratto di 5 anni, dunque sino al 2029 (Alessandro avrà 30 anni, a quel punto), con stipendi stagionali a salire dai 2,5 milioni netti ai 3 abbondanti. Il tutto, ovviamente, più bonus anche corposi. A Torino, colui che sarebbe dovuto diventare il nuovo capitano al posto di Rodriguez ha un contratto sino al 2028 da 800 mila euro netti. In pratica, a Napoli potrà guadagnare più di 3 volte tanto fin da subito: cifre imparagonabili”.

Factory della Comunicazione