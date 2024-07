Santacroce su Conte: “Spero osservi bene quelli che non hanno giocato molto bene”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli e talent scout, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Spero che Conte osservi bene Natan e gli altri calciatori che nella stagione appena finita hanno giocato molto bene e non hanno mostrato in pieno le proprie qualità. Però sono ottimista per il nuovo Napoli che sta prendendo forma ed in particolare sono curioso di vedere come sarà la difesa. Se davvero proverà uno tra Olivera e Di Lorenzo in difesa, ma diamo per scontato che il nuovo allenatore giochi con la difesa a tre e invece chissà… Schierarsi a tre o a quattro è questione di numeri. Sono davvero molto curioso, lo ribadisco: vorrei vedere un diverso tipo di atteggiamento, quello che è mancato l’anno scorso. Quale giocatore potrà ricevere un upgrade importante con Conte? Folorunsho: come tipo di centrocampista, potrebbe avere le qualità che piacciono a Conte, ovvero corsa, grinta, determinazione e intensità. E’ molto completo: potrebbe essere una bella scoperta per il Napoli. Gli allenamenti massacranti di Conte? Ho parlato con compagni e colleghi allenati dal mister e so che sono molto pesanti, ma io ho avuto un’esperienza simile con Zeman. Quando eravamo al Parma provammo alcuni lavori della preparazione di Conte e, nonostante fossimo super allenati, fu molto duro, ci veniva quasi da vomitare. So che il mister, Conte, lavora molto sull’intensità, i battiti sono sempre a mille, ma ti tiene sul pezzo sia a livello mentale che fisico e queste cose te le ritrovi in campo. Durante la gara se non avverti la fatica mentale e quella fisica sei già un passo avanti rispetto agli altri. Con i giovani si può fare di più in Italia, e qualcosa sta cambiando, perché si sta sbagliando abbastanza nell’allenare in un certo modo i giovanissimi. Uno dei problemi è che i ragazzi come prima cosa devono amare questo sport, quelli di età piccola non possono piegarsi al risultato o a scopi tattici degli allenatori, ma devono divertirsi e basta“.

