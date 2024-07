Montervino su Natan: “Potrebbe essere una sorpresa con Conte. Su Lindstrom e Cajuste”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e direttore sportivo della Virtus Francavilla, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Anguissa, Lobotka, Folorunsho, Gaetano e Cajuste, che centrocampo sarebbe? Sarebbe un’ottima base, si può forse migliorare con un altro calciatore al posto di Cajuste, ma gli altri 3, ed anche Gaetano, sono tanta roba. Il Napoli penso sia costretto a giocare con il 3-4-3 perché ha tanti esterni d’attacco e Conte ama giocare con la difesa a tre. Natan per me potrebbe essere una bella sorpresa con Conte, magari come braccetto sinistro potrebbe mostrare le sue qualità nella difesa a tre. Ngonge ha fatto un ottimo finale di campionato e penso che possa fare bene anche con Conte. Lindstrom invece per me con Conte può essere solo utilizzato nella parte offensiva, al limite come esterno offensivo nella linea a cinque. Come ds della Virtus qualche trattativa c’è con i giovani del Napoli, anche se non è facile convincere i ragazzi a giocare in Serie D, anche se dovrebbero capire che è meglio giocare con continuità che fare la riserva in C. Vediamo, il Napoli Primavera di Grava immagino puntino a risalire in Primavera 1 con i 2006. Spero però di poter chiudere qualche affare con gli azzurrini“.

Factory della Comunicazione