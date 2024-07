Gazzetta – Spinazzola è più che mai vicino al Napoli

Tra i tanti profili che il Napoli sta monitorando per la nuova stagione c’è quello di Leonardo Spinazzola, svincolato dalla Roma, e oggi La Gazzetta dello Sport scrive: “Leonardo Spinazzola è più che mai vicino al Napoli. Ci sono da sistemare gli ultimi dettagli per quanto riguarda l’accordo contrattuale. L’ex Roma non vede l’ora di trasferirsi in azzurro per avere Antonio Conte come allenatore. Tra le parti si lavora in piena sintonia: l’obiettivo è chiudere il discorso nel giro di una settimana per dare modo a Leonardo di partire anche per Dimaro. La prima proposta del napoli a Spinazzola sarebbe stata di un contratto annuale con opzione unilaterale in favore del club fino al 2026. In più, una novità finora, l’ingaggio di Spinazzola sarebbe parametrato al numero di presenze. L’agente del calciatore ha fatto invece una controproposta mettendo sul tavolo un biennale con opzione. La volontà reciproca è comunque quella di chiudere l’accordo”.

