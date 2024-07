Festa grande in Georgia, Kvara e compagni accolti a Tiblisi come eroi

Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Euro 2024, ad opera della Spagna, Kvara ed i suoi compagni di nazionale sono tornati in Georgia, dove ad aspettarli c’era un fiume di persone e un’accoglienza da eroi, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Microfono in mano e frontman di una band che in Germania ha strappato applausi. Khvicha Kvaratskhelia è tornato ieri mattina in Georgia, a Tbilisi, dove è stato accolto come un eroe dai suoi connazionali, orgogliosi per quanto visto a Euro2024. L’attaccante del Napoli è rientrato in patria con tutta la nazionale di Sagnol, che in serata ha sfilato sul pullman scoperto per le strade della Capitale in un corteo partito alle 21.30 locali e che si è concluso in Piazza della Libertà, dove s’è tenuta la festa davanti a migliaia di georgiani. L’accoglienza è stata speciale, dopo quanto fatto vedere agli Europei: la vittoria sul Portogallo, la storica qualificazione agli ottavi – alla prima partecipazione – e il ko, ma a testa alta, contro la più forte Spagna. Kvara ha fatto una diretta su Instagram per mostrare l’accoglienza dei georgiani: un fiume di auto, motorini, monopattini ha seguito la sfilata del pullman dal quale l’attaccante ha intonato anche qualche coro, microfono in mano. Bandiere georgiane ovunque e traffico in tilt, per la nazionale di cui il napoletano è la punta di diamante.

