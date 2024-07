Euro 2025 Femminile – Le azzurre in ritiro per preparare le due gare decisive alla qualificazione

Venerdì 12 a Sittard (ore 20.45, Rai Sport) e martedì 16 luglio a Bolzano (ore 19, Rai Sport) l’Italia disputerà le ultime due decisive gare del girone di qualificazione a EURO 2025. Ieri la squadra ha ricevuto la visita del sindaco del Comune, Roland Griessmair

Prosegue senza sosta la preparazione della Nazionale Femminile in vista delle ultime due decisive gare del girone di qualificazione a EURO 2025 con Paesi Bassi e Finlandia, in programma venerdì 12 luglio a Sittard (ore 20.45, Rai Sport) e martedì 16 a Bolzano (ore 19, Rai Sport). L’Italia è al lavoro ormai da una settimana e, dopo i primi giorni trascorsi a Galzignano Terme, si sta ora allenando a Brunico, dove rimarrà fino alla partenza per l’Olanda, prevista per mercoledì 10 luglio.

Ieri le Azzurre hanno ricevuto la visita del sindaco del Comune, Roland Griessmair, che ha voluto salutare e fare l’in bocca al lupo al Ct Andrea Soncin e alle 33 calciatrici presenti in ritiro (entro sabato sarà resa nota la lista delle convocate per il doppio impegno che chiuderà il Gruppo 1). Nello splendido scenario situato ai piedi di Plan de Corones, la montagna che offre una vista impareggiabile sulle più famose vette delle Dolomiti, la squadra sta mettendo a punto le strategie per fronteggiare la selezione Oranje, che guida la classifica del raggruppamento con 7 punti seguita a quota 5 da Norvegia e Italia, terza in virtù di una peggior differenza reti.

Dopo la sessione di test funzionali nell’ambito della collaborazione tra FIGC e Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, una prova incrementale di corsa per la determinazione dei parametri per l’impostazione dei corretti carichi di allenamento eseguita sotto lo sguardo attento dei preparatori atletici Mattia Toffolutti e Cristian Savoia, del medico Luca Gatteschi e dei tecnici dell’Istituto del CONI, il gruppo continua a dividersi tra lavoro atletico e tattico, con lo staff intento a curare e sistemare ogni dettaglio.

I prossimi 180 minuti saranno fondamentali per stabilire se le Azzurre riusciranno a ottenere il pass diretto per la fase finale dell’Europeo o se invece – in caso di arrivo al terzo o quarto posto – dovranno passare dallo spareggio in programma a fine anno. L’obiettivo è quello di fare punti in casa dei Paesi Bassi, battuti 2-0 all’andata, per poi giocarsi tutto nel match che si disputerà quattro giorni dopo allo stadio ‘Druso’ di Bolzano, dove l’Italia ha già giocato due amichevoli nel 1983 con l’Austria (8-0) e nel 2004 con la Germania (0-1).

Calendario, risultati e classifica del Gruppo 1 (Lega A)

Prima giornata: ITALIA-Paesi Bassi 2-0, Norvegia-Finlandia 4-0

Seconda giornata: Finlandia-ITALIA 2-1, Paesi Bassi-Norvegia 1-0

Terza giornata: Norvegia-ITALIA 0-0, Paesi Bassi-Finlandia 1-0

Quarta giornata: Finlandia-Paesi Bassi 1-1, ITALIA-Norvegia 1-1

Quinta giornata (12 luglio): Finlandia-Norvegia (ore 19 locali, 18 italiane, Turku), Paesi Bassi-ITALIA (ore 20.45, Sittard)

Sesta giornata (16 luglio): ITALIA-Finlandia (ore 19, Bolzano), Norvegia-Paesi Bassi (ore 19, Bergen)

Classifica: Paesi Bassi 7 punti, Norvegia e ITALIA 5, Finlandia 4

Fonte: Figc Uff. stampa