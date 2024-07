Diritti tv: Ecco quanto spetta al Napoli

Il podio dell’ultimo campionato(Inter,Milan e Juve) si rispecchia nella ripartizione dei diritti tv della Serie A 2023-24, come da documento interno della Lega a cui ha avuto accesso la Gazzetta .

Factory della Comunicazione

A differenza della classifica finale, le posizioni cambiano al di sotto delle prime tre: Roma, Napoli e Lazio incassano di più delle “sorprese” Atalanta e Bologna che le hanno sopravanzate sul campo.