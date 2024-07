Dimaro / Folgarida – Le gare nel ritiro: Napoli contro Anuane Val di Non e Mantova. Le date e modalità acquisto biglietti

Inizierà ufficialmente giovedì 11 luglio allo Stadio Comunale di Carciato a Dimaro Folgarida il lavoro sul campo di Antonio Conte, nuovo allenatore de SSC Napoli. La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis è attesa per pranzo allo Sport Hotel Rosatti e nel pomeriggio inizierà la preparazione precampionato in Val di Sole che proseguirà sino a domenica 21. Gli allenamenti avranno orario 10.00 – 12.00 al mattino e 17.30 – 19.30 al pomeriggio.

Il programma prevede due amichevoli, entrambe con calcio d’inizio alle ore 18.00:

martedì 16 contro la squadra locale dilettanti dell’Anaune Val di Non Asd (QUI BIGLIETTI NAPOLI-ANAUNE ON LINE);

sabato 20 contro il Mantova salito quest’anno in serie B al termine di un esaltante campionato di serie C (QUI BIGLIETTI NAPOLI-MANTOVA ONLINE).

Esternamente allo stadio verrà allestita anche quest’anno la SKI.IT Arena dove saranno concentrate tutte le attività direttamente gestite dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis: l’area intrattenimento e giochi, lo store e anche il palco per gli autografi. In centro a Dimaro la Piazza Madonna della Pace tornerà ad ospitare il palco per le serata di intrattenimento con la squadra e gli artisti.

Insomma, sono confermate per la tredicesima volta le emozioni e il divertimento garantiti alla presenza della squadra partenopea con undici giorni di allenamenti con ingresso gratuito alla SKI.IT ARENA (11 – 21 luglio), due amichevoli, una serie di eventi serali, anche con artisti partenopei e poi la tradizionale offerta di vacanza della Val di Sole.

Per il tifosi partenopei, provenienti tradizionalmente da oltre una dozzina di paesi europei ed extraeuropei, il nuovo ritiro a Dimaro Folgarida è da sempre un’occasione irripetibile per osservare da vicino i propri beniamini con due imperdibili fine settimana.

Saranno undici giorni di lavoro per la squadra ed anche di spensierata vacanza per i tifosi in un ambiente piacevole e naturale posto tra alcune delle più famose catene montuose dell’intero arco Alpino: le Dolomiti di Brenta patrimonio mondiale dell’Umanità, il massiccio dell’Adamello-Presanella, i Gruppi dell’Ortles-Cevedale e delle Maddalene. Una natura da favola grazie ad un’area naturale protetta: più di un terzo del territorio della Val di Sole è infatti inserito a Nord nei confini dello storico Parco Nazionale dello Stelvio e a Sud nel vasto Parco Naturale Adamello-Brenta. La Val di Sole garantisce pertanto una vacanza decisamente all’insegna di una “full immersion” nella natura, con una scelta infinita di escursioni, passeggiate ed innumerevoli opportunità di vacanza attiva.

I nostri ospiti avranno l’opportunità di assistere agli allenamenti dei propri beniamini e contestualmente per godere di una vacanza alla scoperta del nostro territorio – commenta Luciano Rizzi, presidente APT Val di Sole -. Siamo contenti di poter nuovamente proporre ai tifosi de SSC Napoli undici giorni di soggiorno in Val di Sole. Una realtà ricca di un patrimonio ambientale gioielli unici: le Dolomiti patrimonio Unesco, i ghiacciai perenni, le acque termali, i fiumi ideali per la pratica di attività sportive e le due valli laterali di Peio e di Rabbi. E poi i boschi, le malghe, la ruralità di montagna, l’offerta gastronomica e l’articolata ricettività. E momenti di relax e di divertimento in quello che è sempre più considerato un paradiso delle attività outdoor: dalla Mtb al rafting, dalle passeggiate alle escursioni in quota.

Molte le opportunità che la Val di Sole mette a disposizione di chi vuole abbinare una vacanza attiva al contatto con il propri beniamini. “Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle nostre montagne grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Si potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio Sacco, Direttore APT Val di Sole –. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”. Unica condizione soggiornare nelle strutture ricettive convenzionate.

Questo il dettaglio degli eventi serali, a partecipazione libera:

* DOMENICA 14 LUGLIO – INCONTRO SERATA CON 4 GIOCATORI

Palco in Piazza Madonna della Pace

* MERCOLEDÌ 17 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CABARET)

Palco in Piazza Madonna della Pace

* GIOVEDÌ 18 LUGLIO – INCONTRO SERATA CON MISTER + STAFF TECNICO

Palco in Piazza Madonna della Pace (?)

* VENERDÌ 19 LUGLIO – SERATA PRESENTAZIONE SQUADRA CON DJ-SET

Palco in Piazza Madonna della Pace

* SABATO 20 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CANTANTI)

Palco in Piazza Madonna della Pace.

INFO: www.visitvaldisole.it e www.visittrentino.it

