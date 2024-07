Ceccarini: “Napoli, unica a trattare Buongiorno, ma…Osimhen va via?”

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli sa bene quale cifra deve spendere per andare a prendere un giocatore come Buongiorno. Per il quale occorrono almeno 35-40mln. Secondo me Buongiorno è un giocatore molto forte – ha detto il direttore di Tuttomercatoweb a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – e sarebbe un ottimo rinforzo per la difesa del Napoli ma l’offerta dovrebbe essere vicina alle richieste. Credo che il Torino voglia partire da oltre 40-45mln, poi è chiaro che conta anche il parere del calciatore che credo sia disponibile a parlare di un eventuale trasferimento. Certo il Napoli al momento è l’unica squadra che sta portando avanti seriamente la trattativa. La potenziale offerta è quella del Napoli e quindi bisogna vedere se il Torino vuole continuare a resistere oppure no. C’è anche da considerare il fatto che i granata in questo momento non hanno necessità di cedere e proprio per questo se lo facesse l’offerta dovrebbe superare i 40mln.Spinazzola mi sembra che sia una soluzione che il Napoli sta seriamente prendendo in considerazione e secondo me le parti si sono molto avvicinate. Per Lukaku non vedo un grande problema perché Conte per il calciatore ha un richiamo molto importante e poi bisogna vedere se il Milan è davvero così deciso, in alternativa a Zirkzee a prendere Lukaku. Ma la domanda che bisognerebbe porsi è: quale sarà il futuro di Osimhen? Va via davvero? C’è un’offerta pari al valore della clausola rescissoria che è stata recapitata al Napoli? Io non credo. Naturalmente il Napoli deve rispondere a questi interrogativi perché se dovesse andare il giocatore la società deve esser pronta”

