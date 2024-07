C’è un binomio che ha funzionato nel passato e lo sarà anche nel presente del Napoli

Ha anche dichiarato:

“Conte ha esperienza e personalità in grado di risolvere le questioni spinose che albergano in casa Napoli. Farà passare il mal di pancia a chi ritiene incedibile e che ha dimostrato di voler andar via. Certo, alcune situazioni sono complicate in virtù delle potenti sirene estere che non sempre è facile gestire. Oggi non c’è più questo senso di appartenenza alla squadra e alla maglia: i giocatori sono professionisti che scelgono la direzione da imprimere alla loro carriera. Oriali? Grande persona e grande professionista, il connubio con Conte ha prodotto grandi risultati positivi. L’esperienza accumulata come giocatore e poi direttore sportivo e team manager produrrà i propri frutti anche a Napoli. Mercato difesa? L’obiettivo principale resta Buongiorno, Hermoso è un obiettivo secondario rispetto al difensore del Torino.

Manna? Ha fatto molto bene alla Juve, dove ha dovuto gestire anche una situazione non semplice con la partenza di cherubini. Porta a Napoli freschezza e professionalità che lo condurranno a dare a Conte i giocatori che chiede. Fallimento Italia ad Euro 2024? Il problema non sono le sconfitte, quelle a volte sono episodiche. Il problema italiano però è strutturale, aderisce ad un modello di business sorpassato, con regole fatte nel 1970 ed è incredibile come un’azienda come il calcio che fattura milioni di euro non si rinnovi. Il 67%di giocatori in Italia è straniero. Servono nuove regole”.