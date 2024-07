UFFICIALE – Marco Bifulco è il nuovo presidente del Napoli Femminile: la nota

Il Napoli Femminile annuncia la nomina di Marco Bifulco come nuovo presidente del club, aprendo un nuovo capitolo nella storia della squadra azzurra. Bifulco ha espresso la sua profonda soddisfazione per il conferimento di questa carica e ringrazia calorosamente il precedente consiglio di amministrazione, Lello Carlino e Alessandro Maiello per l’impegno e i successi raggiunti e per il supporto che continueranno ad offrire come soci: l’ingresso nell’èlite della Serie A a 10 squadre, fino all’importante salvezza dello scorso anno, grazie alla quale le azzurre giocheranno il secondo campionato consecutivo da professioniste nella massima serie come unica compagine del sud Italia.

Di origini napoletane ma cresciuto a Milano, Marco Bifulco ha sempre seguito con passione la squadra azzurra, vivendo le emozioni del tifo a distanza. “Mi sento onorato di ricoprire una carica di questa importanza, soprattutto perché le mie origini e il mio cuore sono a Napoli. Lo sport è nel DNA della mia famiglia: il mio bisnonno Teodoro Voiello fu presidente del Savoia negli anni ’30 – racconta il neo-eletto presidente Bifulco – e mio padre ha svolto diverse iniziative in campo sportivo. Entrambi siamo tifosi di Napoli e del Napoli.”

L’investimento nel Napoli Femminile rappresenta il primo progetto realizzato insieme al padre, iniziando nel 2019 come soci di minoranza, ispirati dalla passione delle calciatrici della Nazionale durante il Mondiale in Francia. “Ho avuto il piacere di avvicinarmi alla squadra del Napoli Femminile di Serie A lo scorso anno: sono stato colpito non solo dalle prestazioni sul campo in un momento di grande difficoltà, ma anche dalla dedizione delle calciatrici alla causa. Per l’impegno profuso, sarò sempre grato a ciascuna di loro,” ha aggiunto Bifulco.

Il nuovo presidente ha delineato i prossimi passi del progetto: “Siamo un club indipendente dalla squadra maschile e intendiamo avvicinarci a un’idea di sport che sia di respiro internazionale, in cui l’intrattenimento per le nuove generazioni e per le famiglie rappresenti la base della nostra strategia per avvicinare più persone possibili al calcio femminile. Presenteremo il nuovo consiglio di amministrazione nelle prossime settimane e con l’occasione approfondiremo i dettagli del nostro progetto a lungo termine; nei prossimi giorni ufficializzeremo anche il nome del nuovo allenatore della prima squadra, con l’obiettivo di mantenere la categoria e fare uno step verso un miglioramento costante nei prossimi anni.”