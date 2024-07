Schwoch: “Centrocampo muscolare con un giocatore come Folorunsho”

STEFAN SCHWOCH A RADIO MARTE: “Lukaku è un gran bel giocatore, ha segnato 20 gol, con Conte ha disputato la miglior stagione della carriera, se viene allenato in un certo modo può dare grandi soddisfazioni. Se venisse al posto di Osimhen il Napoli avrebbe sostituito un attaccante importante con un altro altrettanto importante. Conte al Napoli è evidente che vuole provare subito a vincere, è venuto per farlo come ha sempre fatto tutti gli anni. Non fa calcio se non con l’obiettivo di vincere, ha questa mania, è una bella mania e spesso ci riesce, soprattutto se ha la squadra giusta. Non credo che dovremmo aspettare tre anni per vincere, poi è chiaro che farlo è sempre difficile. Con Buongiorno e con Marin il Napoli migliorerebbe dietro e dovrebbe farlo ancora. Sul mercato il club si sta muovendo bene, ma per acquistare calciatori forti è chiaro che ci vuole tempo. Il nuovo centrocampo azzurro senza Zielinski sarà più muscolare, poi porta dentro un calciatore interessante come Folorunsho che con Conte può fare molto bene, ha un motore che deve essere allenato a mille all’ora per girare al meglio. Poi ci sono Anguissa e Lobotka che possono sicuramente tornare quelli dello scudetto, dopo una stagione così mediocre. La linea mediana del Napoli avrà la geometria di Lobotka e i cavalli di Anguissa e di Folorunsho che penso, ripeto, potrà essere un giocatore importante nel Napoli di Conte. Di Lorenzo? Se le cose che ha palesato il ragazzo sono cose extracalcistiche, con riferimento al suo sentore di essere stato tradito dalla società e anche ghiacciato da quella sostituzione con il Lecce le cose possono rientrare. Mi auguro che possa rimanere perché è un calciatore di valore. Lasciamo perdere questa annata storta, iniziata col Napoli e finita con gli Europei. I tifosi del Napoli, ne sono convinto, se vedranno subito il vero Di Lorenzo non avranno problemi a dimenticare questi mal di pancia”

