“Italia, poco comprensibili le scelte di Spalletti. Come ct vedrei bene Ranieri o Allegri”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club – speciale calciomercato, Claudio Anellucci (agente Fifa) ha commentato l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 per mano della Svizzera.

Come vede il futuro di Spalletti sulla panchina dell’Italia?

“Vedrei bene Massimiliano Allegri in Nazionale, o anche Ranieri. Per quest’ultimo sarebbe il coronamento di una carriera meravigliosa, impreziosita da risultati straordinari come la Premier del Leicester e la salvezza del Cagliari. Il giusto premio per un gentiluomo ma anche uno dei migliori tecnici italiani, tra i più sottovalutati. Allegri, invece, ha dimostrato di saper tenere botta in situazioni bruttissime, in momenti terrificanti. Credo possa essere lui il profilo giusto, capace di guidare squadre non al top a risultati importanti. Spalletti non è un mago, ogni allenatore dipende anche dalla qualità dei propri calciatori. L’errore di Luciano è stato quello di voler fare il fenomeno, come si suol dire in gergo. Non puoi lasciare a casa uno come Colpani, Politano o Orsolini. In questo Europeo non abbiamo potuto contare su uomini spogliatoio importanti come Verratti, nonostante la flessione fisica, o nello stile di Sirigu. Ha pagato una certa spocchia nelle scelte”.