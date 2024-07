Gazzetta – Già definito il doppio ruolo per Di Lorenzo

Uno degli incedibili del Napoli, come più volte dichiarato da Conte e De Laurentiis, è sicuramente il capitano Giovanni Di Lorenzo, per cui, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sarebbe già stato definito il suo “doppio” ruolo in campo. “Il nuovo tecnico l’ha sempre ritenuto un elemento cardine del suo undici titolare. Ne apprezza le qualità umane e le doti calcistiche. L’idea, per ora, è che Di Lorenzo possa far parte della difesa a tre che ha in mente, consapevole di poterlo schierare largo sia in una linea arretrata a quattro se volesse cambiare modulo, sia a tutta fascia mantenendo il 3-4-2-1 che per ora è lo schema con cui immagina il suo Napoli. Anche questo tipo di duttilità è un aspetto fondamentale nella valutazione complessiva. Certo, c’è anche una questione di opportunità nel ragionamento. L’allenatore, così come il direttore sportivo e lo stesso De Laurentiis, sono consapevoli che non troverebbero a buon mercato un profilo di simile spessore. Per non parlare del rispetto del contratto, concettualmente sacro nella filosofia del presidente. Di Lorenzo ha un accordo in vigore fino al 2028, con opzione per un’ulteriore stagione a oltre 3 milioni di euro d’ingaggio netto. E a queste condizioni è soltanto il Napoli a poter decidere se e come cedere un tesserato”.

