“Difficile che la Juve si privi di Chiesa. Kvara? Contratto va adeguato, ma serve riconoscenza verso il club”

Claudio Anellucci, agente Fifa, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club – speciale calciomercato del Napoli, voglioso di regalare ad Antonio Conte i primi rinforzi.

Chiesa sarà un calciatore azzurro?

“Le cose, in questo caso, dobbiamo valutarle attentamente. La realtà è: Chiesa vuole davvero andare via dalla Juve? Thiago Motta rinuncerebbe ad un calciatore come lui, che stia bene? Quanto può dare dal punto di vista fisico agli azzurri? Una squadra che vuole fare una crescita importante fa dei ragionamenti, anche sulla tenuta atletica e le partite che può saltare un giocatore. È venuto da due infortuni, è un giocatore che spesso si ferma. Farei delle valutazioni diverse. Con quei soldi, che giocatori potrei prendere?”.

Kvaratkshelia rimarrà al Napoli?

“Anche in questo caso, è un discorso difficile da capire. È un giocatore che si è imposto nell’anno dello scudetto, in maniera prepotente, e anche la scorsa stagione è riuscito a salvarsi, in un’annata difficile per la squadra. È un giocatore attorno al quale cementare e programmare il futuro. È chiaro che bisognerebbe adeguargli il contratto, considerando anche le dichiarazioni dell’agente. Tuttavia, vorrei anche ricordare a questa gente che non stiamo parlando di un calciatore abituato a vincere con squadre come il Real, in modo da imporsi in sede di trattativa. L’unico trofeo che vanta l’ha ottenuto col Napoli. A volte, servirebbe un po’ di riconoscenza. Come già detto, andrà aumentato lo stipendio, anche perché, se chiedi cento milioni per un giocatore, l’ingaggio deve essere proporzionato”.

Con la chiusura di Hermoso e Buongiorno ad un passo, chi lascerà il posto nella retroguardia azzurra?

“Credo che Natan debba andare a giocare, assolutamente. È un giocatore abbastanza pesante dal punto di vista muscolare, non ha il profilo per essere un centrale del Napoli, ad oggi. È stato un acquisto sbagliato. Anche su Juan Jesus va fatta una valutazione approfondita. Il pacchetto difensivo del Napoli deve diventare un fortino. Nelle squadre di Conte, i difensori sono sempre molto importanti. Credo che Rrahmani abbia fatto un campionato importante e, dunque, su di lui vanno fatte valutazioni differenti, al netto delle considerazioni di Conte”.