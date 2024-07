Copa America – Il napoletano Olivera in gol condanna gli Usa ad uscire dalla competizione

A Kansas City gol del napoletano al limite del fuorigioco: polemiche dopo l’ok del Var. Prima storica qualificazione per i panamensi, che battono la Bolivia a Orlando

Padroni di casa eliminati. La Coppa America 2024 perde gli Usa, che perdono 1-0 a Kansas City con l’Uruguay e salutano. Tre su tre per la Celeste con un gol molto discusso del “napoletano” Olivera al 66’. Dalle immagini sembra esserci un’evidente posizione di offside al momento del colpo di testa di Araujo, ma per il Var è tutto regolare. Primo storico traguardo per Panama: a Orlando batte 3-1 la Bolivia, si conquista il secondo posto del gruppo C e il conseguente pass per i quarti di finale, dove affronterà una tra Brasile e Colombia.

STATI UNITI–URUGUAY 0-1

Senza Weah, squalificato, Berhalter si affida ai suoi uomini migliori. Pulisic nel tridente con Balogun e Reyna, McKennie e Musah a centrocampo. Uruguay senza turnover nonostante la qualificazione già in tasca. L’Arrowhead Stadium di Kansas City è teatro di una gara equilibrata, in cui a mancare negli americani sono proprio i leader. La Celeste sfiora già il vantaggio poco dopo la mezz’ora con Nandez che, tutto solo, scucchiaia sull’uscita di Turner ma Ream salva tutto di piede

. I ritmi non sono alti e le occasioni stentano. Nell’Uruguay giganteggia a centrocampo Manuel Ugarte, mentre Nunez va al piccolo trotto. La rete che vale la partita arriva al 66’. Punizione dalla destra, Araujo svetta e chiama Turner al riflesso, sulla ribattuta si avventa Olivera che non sbaglia da due passi.

Moltissimi dubbi sulla posizione del terzino del Napoli, tenuto in gioco dal piede di McKennie.

BOLIVIA–PANAMA 1-3

A Orlando il Panama compie la storia. Fino al 79’ i Canaleros rimangono impantanati in un 1-1 che li manderebbe a casa, ma a fare l’eroe ci pensa Eduardo Guerrero che con una frustata di testa riporta in vantaggio i suoi, ripresi dieci minuti prima da Juan Miranda appena entrato. Il Panama aveva chiuso il primo tempo sopra di uno grazie al solito Jose Fajardo – 2 gol in tre partite -, autore di una fucilata sotto l’incrocio. A piazzare il tris che ha chiuso i conti ci ha pensato Cesar Yanis al 91′: controllo volante e botta terrificante a non lasciare scampo a Viscarra. Vittoria meritata per il Panama, solido, compatto, più pericoloso e micidiale nelle ripartenze. La Bolivia chiude ultima con zero punti.

Fonte: Gazzetta.it