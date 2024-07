CdS – Lobotka è uno degli imprescindibili di Conte, lo sa e non vede l’ora di cominciare

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, e della nazionale slovacca, dopo l’uscita da Euro 2024 sa degli attestati di stima di Antonio Conte, che lo reputa uno degli imprescindibili del suo nuovo Napoli, sa che dopo le vacanze sarà il momento di conoscere appunto il nuovo tecnico e di ripartire, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Alla fine della sfortunata partita con l’Inghilterra, la sua maglia l’ha scambiata con Jude Bellingham, non uno qualunque. Il fuoriclasse del Real Madrid l’ha indossata mentre abbracciava i genitori in tribuna a Gelsenkirchen. La 22 di Lobotka come cimelio da inserire nella propria collezione personale, dopo che s’erano affrontati già due volte in Champions, nell’ultima stagione, prima al Maradona, poi al Bernabeu. Alla terza occasione, anche l’inglese si sarà accorto di lui e delle sue prestazioni, dopo quanto fatto vedere nell’Europeo sfumato soltanto per quel gol in rovesciata di Jude al 95’ e per quello di Kane all’inizio dei supplementari. Lobotka è stato e sarà un giocatore imprescindibile per il ct della Slovacchia, Ciccio Calzona, e lo sarà anche per Antonio Conte, che ha messo 4 paletti al suo arrivo, giocatori inamovibili per il Napoli che sarà: Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Anguissa e appunto Lobotka, fondamentale per ripartire. Stanislav lo sa, ha ricevuto personalmente attestati di stima da quello che sarà il suo nuovo allenatore. Ora, però, è tempo di vacanze”.

