Arriva “Goal pass”, il nuovo abbonamento Dazn: quanto costa e come funziona

Nuovo abbonamento per Dazn da ieri, 1° luglio. Pensato sì per chi ama il calcio, ma che non vuole spendere troppo. Ed è per chi non apprezza solo il campionato italiano, ma anche le leghe estere.

COME FUNZIONA GOAL PASS E QUANTO COSTA

Di cosa si sta parlando? Si chiama Goal Pass e per 13,99 euro al mese (o 129 euro l’anno con pagamento anticipato, che sono poi 10,75 al mese) include tre partite di serie A per ogni giornata (quelle in coesclusiva con Sky), i match della Liga spagnola, il meglio del campionato portoghese e il calcio femminile della Uefa Women’s Champions League. E non è finita qui. Comprende anche gli highlights di serie A. Insomma, un pacchetto per il calcio low cost, l’offerta più bassa sul mercato. Almeno al momento.

I DISPOSITIVI UTILIZZABILI E LE PARTITE

Avviso agli utenti: l’abbonamento Goal Pass permette di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet. Da ricordare che Dazn ha acquistato i diritti per tutte le partite del nostro campionato nel quinquennio 2024-2029.

Dieci partite a giornata: sette in esclusiva e tre in coesclusiva con Sky. Saranno queste ultime tre a essere incluse nel nuovo abbonamento Goal Pass. Che si aggiunge, quindi, agli altri abbonamenti di Dazn.

