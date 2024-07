“Inutile lamentarsi dei mali dell’Italia senza riforme sostanziali. Spalletti ha bisogno di tempo”

Jolanda De Rienzo, giornalista e conduttrice di Sportitalia, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club dei principali temi di giornata, da Euro 2024 alla Serie A fino al mercato, che oggi apre ufficialmente i battenti.

Factory della Comunicazione

La débâcle europea ha origini lontane. Nel mercato dei club italiani, ad esempio, si preferisce sempre la pista straniera.

“Sono sempre stanca dei soliti soloni. Tutti sembrano essere bravi nel sentenziare sulla soluzione da offrire per migliorare la struttura del nostro calcio. Il problema riguarda sicuramente il minutaggio dei nostri talenti. Tuttavia, è inutile lamentarsi di ogni disastro della Nazionale se, poi, non ci sono delle riforme sostanziali. Spalletti, quando parla di tempo di cui necessita per costruire un progetto, non ha tutti i torti. Chiedere la testa di un c.t. mi sembra molto sciocco. Un discorso basato sul chiacchiericcio da bar, piuttosto che sulla costruzione di un progetto”.

Con maggiore tempo a disposizione, si può pensare di raccogliere dei risultati dalla guida di Luciano Spalletti?

“Ogni squadra, ed il suo percorso, è da sé. Basti pensare all’avventura, deludente, di Ancelotti al Napoli, nonostante sia un tecnico tra i più vincenti. Lo stesso Luciano ha dichiarato di aspettarsi una intensità diversa dai suoi ragazzi. Se a lungo andare si possano avere dei risultati, dunque, non saprei dire. Ciononostante, se Luciano decide di andare avanti, avrà le sue motivazioni”.

Si è parlato di mancanza di fenomeni. Eppure, la Svizzera non ne annoverava nessuno…

“Yakin ha fatto un percorso diverso, di anni di costruzione della nazionale. Se diciamo che Spalletti, in qualche modo, è caduto nella trappola delle scusanti nella sua conferenza, possiamo ammettere sia così. Ha avuto qualche caduta di stile. Parlare di talenti generazionali vuol dire aggrapparsi a delle scuse. Hai perso, e conta soltanto questo”.

Chiesa può davvero approdare al Napoli?

“Contando che è appena finito l’Europeo, credo bisognerà aspettare un attimo. C’è stata l’incursione della dirigenza azzurra in Germania per risolvere le problematiche vigenti con Kvaratskhelia. Adesso, però, bisognerà costruire nuovi contatti per Chiesa”.

Il Napoli sembra riscontrare problematiche con la cessione di Victor Osimhen.

“Mi fido del gruppo di lavoro che si sta formando in questa stagione. Credo ci sia un grande lavoro del nuovo direttore e, anche in questo senso, credo possano arrivare delle risposte nei prossimi giorni”.