I giorni di Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola. Comincia oggi una settimana importante

Settimana probabilmente fondamentale per il destino di due trattative che il Napoli sta portando avanti da un po’, con le proprie certezze nel taschino: i giocatori in questione piacciono, altroché, però alle condizioni ritenute corrette per i parametri del club e anche del mercato. Non è in salita, ma non è ancora completamente in discesa la strada per Buongiorno, 25 anni, marcatore perfetto per le idee difensive di Antonio Conte e per i meccanismi della linea a tre, avendo recitato a memoria con Juric e anche prima. Il Toro va preso per la gola, questa volta, nel senso che è molto ingolosito dall’offerta del Napoli che con i bonus è arrivata a quota 35 milioni o giù di lì, ma evidentemente ha ancora idea di poter ricavare di più dalla cessione del giocatore. La valutazione di partenza dei granata è 40 milioni più 5 di bonus, enorme, ma notevolissima è anche la proposta di De Laurentiis. L’unica vera, seria, concreta recapitata sul tavolo di un Torino che, prima di accettare, aspetta di capire se il Newcastle si farà avanti o se magari rispunterà una delle illustri italiane che avevano corteggiato il giocatore in tempi non sospetti. Il fatto, però, è che le pretese sono davvero elevate e soltanto il Napoli è riuscito a ridurre le distanze e a portarsi a un palmo: l’idea è che alla fine l’affare si farà a metà strada, venendosi reciprocamente incontro, anche perché Buongiorno ha già aperto alla prospettiva di entrare nel progetto di Conte. Nel suo Napoli.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS