I compagni di nazionale di Kvicha (scherzando) si propongono al Napoli: “Sarebbe un sogno giocare con Kvara”

La Georgia di Kvaratskhelia è stata eliminata dalla Spagna agli ottavi di finale di Euro 2024, ma Kvicha può uscire a testa alta, ed i suoi compagni vorrebbero seguirlo in Italia, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Lui, Kakabadze e il gemello Mikautadze che, scherzando ma non troppo, s’è proposto al Napoli qualche giorno fa: «Giocare in Italia con Kvara sarebbe un sogno», ha detto. Per la cronaca: prima di partire per l’Europeo, Khvicha aveva fatto visitare da buon napoletano la città, Positano e gioielli vari di zona al compagno Davitashvili (e signora). Vabbè, una curiosità. La ferocia di Kvara, dicevamo: il ct lo schiera nella coppia d’attacco del 3-5-2 (o 5-3-2, certo), e lui oltre a galleggiare tra la sinistra e il centro per naturale inclinazione, dà pure una mano in fase difensiva. A fine primo tempo s’incrocia anche con Yamal, affrontato faccia a faccia a tutta fascia in Napoli-Barça di Champions, però a ridosso dell’area georgiana: Lamine va al tiro e Khvicha lo contrasta e respinge. Poi, al 3’ del secondo tempo il colpo di genio che chiude la notte di gloria georgiana prima del crollo e che per poco non diventa un colpo memorabile”

Factory della Comunicazione