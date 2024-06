Spinazzola è alla svolta della sua carriera e Conte gli ha già trovata la collocazione

Doti Spinazzola abbina fisicità e qualità tecniche. Con un rendimento pilotato da una personalità che, già prima di vestire la maglia della Roma, lo ha visto imporsi nell’Atalanta e nella Juventus. La rottura del tendine d’Achille all’Europeo giocato tre anni fa ha inciso sulla carriera. Condizionandone l’ascesa proprio nel momento in cui, con l’Italia di Mancini, stava primeggiando a livello internazionale.

Nella stagione appena conclusa ha disputato 36 partite (24 in Se rie A, 10 in Europa League e 2 in Coppa Italia), segnando un gol (al Milan, alla terza giornata di campionato). In totale è stato in campo per 2.078 minuti. Ruolo Nel 3-4-3 che delineerà il Napoli di Conte, Spinazzola potrebbe essere inserito sulla sinistra della mediana. Entrando in ballottaggio con Olivera. Ma può essere un’opzione pure in chiave difensiva. La sua esperienza si propone come una garanzia di affidabilità in una stagione che vedrà la squadra azzurra in campo solo sul palcoscenico italiano senza alcuna vetrina sul piano internazionale.

Il Napoli ha deciso di puntare sul 31enne esterno umbro. Ora si attendono gli sviluppi della trattativa. Spinazzola è pronto a una svolta della sua carriera. Napoli è la chance per riproporsi da protagonista

Fonte: Gazzetta