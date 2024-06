Dopo Dusseldorf e Telese, un pò di relax per il presidente De Laurentiis, ecco dove

Sono ore frenetiche per il presidente De Laurentiis, che però ora si gode qualche giorno di relax, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Da Düsseldorf a Capri in quarantotto ore. Aurelio De Laurentiis non si ferma mai: dopo il blitz in Germania di giovedì per incontrare Kvaratskhelia e il suo entourage insieme con il ds Manna e l’ad Chiavelli, e dopo l’intervento all’inaugurazione del nuovo stadio Comunale di Telese Terme, in provincia di Benevento, andata in scena venerdì pomeriggio, ieri il presidente del Napoli è stato immortalato a Capri con la famiglia. Un pizzico di relax nel weekend dopo una settimana molto impegnativa, tra la presentazione di Conte e l’incursione a Düsseldorf, andata e ritorno in giornata, per provare e definire una volta per tutte la trattativa per il rinnovo di Kvara. Il giocatore ha congelato la storia, servirà un altro incontro dopo la fine dell’avventura all’Europeo”.

