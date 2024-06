Di Lorenzo torna dalla Nazionale e dovrà affrontare il suo caso

L’Italia è stata sconfitta dalla Svizzera con il punteggio di 2-0 nella gara valevole per gli ottavi di finale degli Europei. Una eliminazione, quella degli azzurri, che potrebbe essere tuttavia sfruttare dal Napoli per accelerare l’affare Alessandro Buongiorno col Torino e non solo. Giovanni Di Lorenzo, protagonista di prestazioni certamente non all’altezza delle sue potenzialità, farà ritorno in Italia e dovrà parlare con la società azzurra per trovare una intesa. Il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare via. Il Corriere dello Sport scrive: “L’eliminazione della Nazionale anticiperà anche i tempi dell’ultimo atto del caso Di Lorenzo: De Laurentiis ha spedito al giocatore messaggi d’amore in occasione della presentazione di Conte, a sua volta portatore di concetti molto lusinghieri nei confronti del capitano. Il Napoli non pensa minimamente e neanche lontanamente alla possibilità di cederlo, e il like social che Di Lorenzo ha regalato alle immagini del debutto ufficiale del tecnico a Palazzo Reale pubblicate sui canali social del club ha fatto tanto sensazioni positive. Lui, comunque, a Dimaro non ci sarà: come Buongiorno ha diritto alle ferie, al periodo di meritate vacanze. Appuntamento a Castel di Sangro, dal 25 luglio. Magari per tutti”.

