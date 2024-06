Dal Sassuolo alla Samp: in fila per bomber Tutino

Il futuro di Gennaro Tutino è lontano da Cosenza. Specializzarsi quale bomber per la Serie B, o provare l’avventura in A? Il napoletano, riscattato dal Parma dal presidente Guarascio, verrà, giustamente, utilizzato per fare cassa. Scrive Gazzetta.it: “La quotazione di mercato più ragionevole partirebbe da 3,5 milioni, cifra comunque non alla portata di tutti. Ci pensa il Sassuolo, che avrà un tesoretto da reinvestire e – anche in attacco – dovrà “ridisegnarsi” per la B dopo le cessioni remunerative in vista. Tutino piace anche a Salerno, unica altra piazza (oltre Cosenza) in cui ha realmente brillato conquistando la promozione in A nel 2021: il d.s. Petrachi pensa all’attaccante in forza al Cosenza come alternativa di lusso a Coda, ma in un caso o nell’altro l’affondo decisivo potrà avvenire solo una volta risolta la questione societaria. Oltre a un sondaggio del Frosinone, rimbalza dalla Germania invece l’interessamento dello Schalke 04, nobile decaduta reduce da un brutto decimo posto nella B tedesca. Ma – a parità di seconda serie – l’Italia sembra avere maggiore appeal. E poi c’è la Sampdoria, che sotto traccia sarebbe l’ultima pretendente per l’attaccante, considerando che i blucerchiati sono alla ricerca di un attaccante da doppia cifra che è stato di fatto uno dei limiti del gruppo di Pirlo nella stagione passata”

Factory della Comunicazione