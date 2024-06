Approfondimento – “Limoni in festa”, i colori ed i profumi della Costiera!

L’estate è arrivata e, come sempre, in maniera alquanto prepotente…viste le temperature! La bella stagione è da sempre l’occasione giusta per trascorrere del tempo in compagnia. Arte, musica, amici e buon cibo che, assolutamente non può mancare. Se poi si può aggiungere una vista mozzafiato… E, noi campani, da questo punto di vista, siamo estremamente fortunati. A Sorrento, precisamente nella rinomatissima Massa Lubrense, per esempio, dal 13 al 14 Luglio si terrà la quarantanovesima edizione della famosissima festa dedicata interamente al limone, il frutto tipico e profumato della nostra splendida costiera. “Limoni in festa” è l’avvenimento principale dell’estate massese: dà la possibilità di degustare prelibatezze, ascoltare musica, scoprire luoghi nascosti e caratteristici e, soprattutto, celebra questo splendido agrume, una vera e propria eccellenza da quando, circa nel 1300, monaci gesuiti piantarono in questa zona il primo albero di limoni. Il limone ovale massese è detto anche “femminello”, è oro giallo, una varietà definita “Ovale di Sorrento”, dalla buccia di colore giallo citrino e la polpa giallo paglierina. I limoni in quanto tali sono un vero e proprio punto di forza per i massesi, tanto è vero che vengono esportati in ogni parte del mondo e durante questa due giorni sono i protagonisti assoluti. Come detto, oltre la degustazione sarà possibile godere della magnifica musica popolare e riscoprire palazzi e stradine tipiche di un luogo che continua sempre a meravigliare. Se non ci sei ancora stato è il caso di farci molto più che un pensierino… L’occasione è quella giusta per deliziare gli occhi e il palato.

