Anche Anguissa tentato dall’Arabia, ma poi è arrivato Conte

Anche Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è stato tentato dalle sirene arabe a fine campionato, ma l’arrivo di Conte ha fatto cambiare tutto, come sottolinea il Corriere dello Sport. “A fine campionato Anguissa era stato tentato da un’offerta araba, a richiederlo l’Al-Nassr di Cristiano, e lui ci stava riflettendo seriamente. Poi è arrivato Conte e ha posto il veto: non parte, non si muove, non è in vendita. Ora Frank è in attesa e incuriosito. Non vede l’ora di conoscere il nuovo allenatore e ripartire per cancellare le delusioni recenti di una stagione in cui non è riuscito a lasciare il segno. Gare opache, errori, pochi spunti, una timidezza in mediana che non gli era mai appartenuta. Di lui si ricorda solo il bel gol al Bernabeu in Champions contro il Real Madrid. Poi poco altro”.

