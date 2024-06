SKY – Spalletti dopo l’eliminazione: “Difficile parlare di moduli se giochi così sotto livello”

Spalletti dopo l’eliminazione ai microfoni Sky: “Eravamo sottolivello come ritmo, come squadra, come gioco proposto. Se il ritmo è questo qui, diventa difficile parlare anche di qualsiasi altra cosa perchè io nella partita precedente non li avevo fatti recuperare, questa volta l’ho fatto poi, nell’intensità della partita, ho trovato la stessa risposta dell’altra volta. E’ difficile parlare di moduli quando giochi così sottolivello. La Svizzera ci ha costretti a schiacciarci, ci sono cose che dobbiamo assolutamente cambiare perché ci vuole più gamba e velocità. Possiamo fare di più, però se poi troviamo contro squadre che palleggiano bene diventa molto difficile. Non abbiamo giocatori di corsa, la differenza la fa la freschezza in quel caso. Se non riesci a pulire la palla nei passaggi, allora diventa difficile. Penso che ci sia la possibilità di costruire qualcosa, ma ci vuole più tempo per trovare giocatori con le caratteristiche giuste. La responsabilità è sempre dell’allenatore quando qualcosa non va bene, ma non ho avuto molto tempo per fare delle conoscenze. Se vediamo gli allenatori precedenti, quasi tutti hanno avuto almeno 20 partite per poter fare conoscenze e prove. Secondo me qualche partita in più mi poteva aiutare”.

