Osimhen a Dimaro sarà una piccola sconfitta…di mercato

Dal campionato inglese nessun segnale. Come previsto in Italia nessuno si avvicina ad Osimhen, per cui…occorre una strategia di mercato. O almeno, il Napoli, così come il nigeriano, dovranno “accontentarsi”, visto che la fila proprio non c’è. Si legge su Gazzetta.it: “ De Laurentiis, generalmente intransigente sulle cifre, dal canto suo ha già capito di dover rinunciare a qualcosa per “guadagnare” un risparmio importante sul “costo del lavoro”, ma attende segnali dell’agente del calciatore e dal direttore sportivo Manna perché all’orizzonte non si intravede una soluzione che faccia tutti felici. Certo, il mercato degli attaccanti non si è ancora incendiato, ma vedere Osimhen a Dimaro sarà già una prima piccola “sconfitta”, anche perché Conte sa che non potrà contare in futuro sul nigeriano e avrebbe sperato di potersi già dedicare alla cura di quello che sarà il nuovo centravanti del Napoli (Lukaku il sogno, Dovbyk una pista perseguibile)”

