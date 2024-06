Ore 18,00: Svizzera/Italia le formazioni. Numerosi dubbi per Spalletti

Contro la Svizzera ci vuole una squadra che sappia prima stare in piedi, ma con in testa l’idea di dominare il gioco, di avere in gestione la palla. La qualità non si compra e non si materializza in due giorni, il fisico si può gestire, i calciatori più in forma si possono selezionare. Il sistema di gioco non si discosterà troppo da quello anti-Croazia. Il 3-5-2 prevede due punte ed è questa la vera novità per Lucio; l’alternativa, che non si discosta troppo, è il 3-4-2-1, provato negli States e nella fase di ritiro a Coverciano. Le scelte si fanno difficili, magari anche dolorose. Come si fa ad esempio a sottrarre Jorginho dalla sua partita? Fagioli è in rampa e a Lucio, contro la Croazia, è piaciuto. Ma Giorgio è Giorgio e con la Svizzera ha un conto in sospeso. La sua presenza, per certi versi, sarebbe di “rigore”. Un altro ballottaggio, è in attacco: chi fa la seconda punta? Raspadori è in risalita, il ct è rimasto soddisfatto per come ha servito Retegui. Jack è avanti a Chiesa se si opta per il 3-5-2; Federico torna in auge se si sceglierà il 3-4-2-1, ieri sono stati provati entrambi nella partitella contro la squadra giovanile del Dortmund davanti a trecento persone e che ha visto protagonisti tutte le “riserve”, l’unico dei titolari presenti Pellegrini, che con la Svizzera difficilmente rivedremo dal primo minuto. Al posto del capitano della Roma, in ballo Frattesi o Cristante. E il centravanti? Retegui ha fatto più di Scamacca, ha giocato di squadra, facendo ammonire tre calciatori avversari e tirando verso la porta in un paio di occasioni. Gianluca, che risulta ancora «pigro» nei test, ma in allenamento diventa un bombardiere, ieri due gol in allenamento, come Frattesi, arde dalla voglia di essereci e di sbloccarsi nel momento clou. Ad oggi, è davanti l’oriundo. Ma le scelte sono in divenire.Si candida per una maglia pure Zaccagni, l’eroe di Lipsia, anche se non si incastra benissimo con quel sistema di gioco: non è una seconda punta, non è una mezz’ala, non uno a tutta fascia. E’ un esterno d’attacco, come Chiesa, e il meglio di sé lo dà percorrendo la diagonale fascia-vertice dell’area. Alla Del Piero, come il gol che ha portato l’Italia agli ottavi. Lo schema della disperazione, con i quattro attaccanti visti nei minuti finali contro la Croazia, difficilmente lo vedremo dall’inizio. Per El Shaarawy vale il discorso fatto per Chiesa e Zaccagni. Stephan ha zero minuti giocati, spera, ma è in seconda linea rispetto agli altri. Può riciclarsi da esterno a tutta fascia, ma lì Spalletti ha più di una soluzione. E Dimarco è il titolare e il compito che deve svolgere è facile, perché lo sente più suo: il problema è che l’esterno dell’Inter ha nelle gambe 44 partite stagionali ed è in debito di ossigeno, ieri è stato tenuto a riposo come gli altri. Difficile che Lucio si privi di lui, Cambiaso sarebbe l’alter-ego. A centrocampo, Spalletti deve decidere di rischiare: o Fagioli, giovane, bello e ambizioso ma con poca esperienza a questi livelli, oppure il compassato ma affidabile Cristante (buono pure come vice Pellegrini), sempre che Jorginho non passi la mano per questa sfida. L’italo brasiliano ha bisogno di dinamismo intorno a lui, che paga una stagione faticosa con la maglia dell’Arsenal. Il brillante Barella di Dortmund non lo abbiamo visto né a Gelsenkirchen né a Lipsia, ma Spalletti lo riproporrà anche contro la Svizzera (così come Donnarumma, Darmian, Di Lorenzo, Bastoni e Dimarco): l’Italia non può fare a meno della sua qualità. In difesa, la vera sfida è per la sostituzione di Calafiori, squalificato. Buongiorno è tecnicamente il sostituto naturale e ne partitella di ieri, è stato schierato come esterno sinistro dei tre, mentre Mancio ha fatto il centrale, ruolo del titolarissimo Bastoni, con Gatti a destra.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino