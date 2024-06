Offerta del PSG per Kvara. Parola al Napoli

Kvaratskhelia vorrebbe lasciare Napoli per accettare la corte del PSG che gli ha presentato un’offerta ricchissima. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Kvara e il suo agente Mamuka Jugeli hanno ascoltato e gradito la mossa di Adl, ma il giocatore ha rifiutato, chiedendo tempo per riflettere. In questo momento è totalmente concentrato sulla Georgia, vuole aspettare il secondo incontro programmato dopo la fine dell’avventura all’Europeo e la proposta da 11 milioni a stagione del Psg continua a ronzargli nel cervello vorticosamente. Legittimo, per carità: è un’offerta da capogiro per un giovane e aspirante campione di 23 anni con tanti riflettori sparati addosso e tante promesse da mantenere in virtù di un talento purissimo. Ma è anche un’offerta non legittima, cioè contraria alle regole e alle leggi come ha ricordato De Laurentiis: il Psg di Al-Khelaifi, per altro presidente dell’Eca, l’ha proposta a un giocatore sotto contratto pluriennale con un altro club senza alcuna autorizzazione”. Il Corriere dello Sport parla anche della reazione del club azzurro. “La linea sarà quella dura. Nel segno della chiarezza e del rispetto del contratto che lega Khvicha Kvaratskhelia al Napoli fino al 2027. Ferma la presa di posizione del club di Aurelio De Laurentiis: nessuna possibilità di cessione quest’anno per l’attaccante georgiano. Che invece vorrebbe tanto andare al Paris Saint Germain, intenzione sbandierata anche dal suo entourage negli ultimi tempi. Il Napoli è stato chiaro. Non dà via libera dinanzi a un contratto che non è in scadenza”.

