Gazzetta – Caprile ha le qualità per stupire, l’ex numero uno di Empoli e Bari non si sente riserva

Una poltrona per due, come da titolo di un vecchio film, anche se Antonio Conte ha già fatto il suo endorsement verso Alex Meret. Elia Caprile è pronto a sbarcare a Napoli, ultimo regalo di Cristiano Giuntoli alla società azzurra prima del suo addio al termine della stagione 2022-23, ed allora nel prossimo campionato la concorrenza per il numero uno friulano sarà di un certo livello.

TITOLARE DEL NAPOLI

Già perché Alex Meret partirà con i galloni da titolare ma dovrà vedersela appunto con l’ex portiere di Bari ed Empoli che smania dalla voglia di sbarcare all’ombra del Vesuvio avendo un papà napoletano per di più tifosissimo degli azzurri. Certo, si potrebbe dire che Meret è il presente e Caprile è il futuro ma ovviamente sarà il campo a decidere anche se Alex – nonostante le numerose critiche ricevute – in questi anni di Napoli si è sempre o quasi dimostrato all’altezza della situazione (ha vinto pure uno scudetto…) riuscendo anche a meritarsi la convocazione in Nazionale. Un percorso – quello di Meret – che Caprile deve in qualche modo ambire a ripetere con la dovuta pazienza, visto che arriva al Maradona con alle spalle un solo anno di Serie A anche se con grandi aspettative perché ad Empoli ha vissuto un’annata da protagonista.

ALTERNANZA E CONTRATTI

Dunque, complice anche il fatto che Meret è impegnato in Nazionale, a Dimaro sarà Caprile a difendere i pali del Napoli nelle prime amichevoli in questa sorta di alternanza che andrà in scena almeno nella fase di “pre-season”. Poi, però, Meret tornerà a difendere i pali della squadra di Antonio Conte in maniera “stabile” anche perché senza coppe europee inizialmente per Caprile si prospetta soltanto la titolarità in Coppa Italia. Certo, poi tutto può cambiare anche perché Meret ha il contratto in scadenza nel 2025 e quindi urge un rinnovo, almeno annuale, come avvenuto negli anni scorsi mentre per Caprile il Napoli ha già fatto valere l’opzione per prolungare fino al 2028/2029. Insomma, il titolare ora è Meret anche se i numeri uno sono…due, poi in futuro sarà Caprile ma Alex – per il momento – sembra intenzionato a “parare” la concorrenza.

