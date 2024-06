Compagnoni, Bergomi, Caressa: lo studio Sky demolisce Spalletti

Italia eliminata ad Euro 2024 e il ct Luciano Spalletti sulla graticola. Dagli studi Sky il tecnico di Certlado viene praticamente demolito. Le parole di Comagnoni, Bergomi, Caressa:

Factory della Comunicazione

Compagnoni : “La colpa maggiore di Spalletti è aver sopravvalutato i suoi impostando un gioco che non poteva permettersi. Facciamo il paragone con l’Italia del 2016 di Conte che aveva Parolo Giaccherini Pelle’ Eder e tante seconde linee, riuscì ad eliminare la Spagna e perse solo ai rigori con la Germania ai quarti ma era una squadra che pressava e lottava tutta la partita, questa invece è una squadra di fighetti ma che fighetti non sono. Si sentivano belli ma non lo sono“.

Bergomi: “«Sto con Donnarumma quando dice che non siamo questi. Ragazzi ma qua ci sono in quattro che hanno fatto la finale di Champions, due della Roma hanno fatto la finale di Europa League. C’è Gigi Donnarumma in porta. Chiesa è meno bravo di Ndoye? Scamacca ha vinto un’Europa League, è meno bravo di Embolo? È il contesto, perché tu devi mettere i giocatori nelle condizioni di farli rendere al massimo. E quando convochi dieci difensori, nella tua testa c’è da giocare a tre. Lo fa la Svizzera il gioco a tre, uomo su uomo. Xhaka a un certo punto marcava Chiesa senza paura, con coraggio, ma lo sappiamo fare anche noi. Ma poi arrivi qui e giochi in un’altra maniera mettendo solo oggi Barella sul centro sinistra, lo sappiamo che non rende come sul centro destra. Darmian gioca terzino sinistro, fa il quinto lì ogni tanto ma è meglio a destra. Mettere i giocatori nelle proprie posizioni.”

Caressa: «Qual era il gioco della nostra Nazionale, voi l’avete capito? Se il terzino destro gioca a sinistra, arrivi con dieci per giocare a tre e giochi a quattro. Devi arrivare con le idee chiare. Non hai il tempo di cambiare in continuazione. Puoi fare un aggiustamento, massimo due, ma non puoi cambiare in continuazione. Non li hai trovati confusi i giocatori? Non è questa la nostra Nazionale, non siamo questi».