Ufficializzata la data della prima conferenza stampa di Conte, da Dimaro

Il Napoli partirà per il primo dei due ritiri estivi di preparazione l’11 luglio, quando sarà a Dimaro, e si potrà assistere ai primi allenamenti di Antonio Conte. Da lì anche la prima conferenza stampa del nuovo tecnico, la cui data è stata ufficializzata ieri, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Antonio Conte tornerà a parlare con i media dopo la presentazione a Palazzo Reale direttamente in Val di Sole e aprirà ufficialmente il ritiro di Dimaro Folgarida: il primo ballo, cioè la prima conferenza stampa del periodo che la squadra trascorrerà in Trentino è in programma sabato 13 luglio al teatro di piazza Madonna della Pace. Dunque, l’allenatore farà un punto della situazione due giorni dopo l’arrivo della squadra, in agenda l’11 luglio; la chiusura del ritiro, invece, è prevista per il 21 luglio. Il secondo evento sarà aperto al pubblico: domenica 14, infatti, quattro giocatori incontreranno i tifosi ancora a piazza Madonna della Pace. Martedì 16 amichevole d’esordio allo stadio Comunale di Carciato con una selezione dilettantistica locale, mentre mercoledì 17, oltre all’incontro con un giocatore riservato a l la stampa, ci sarà una serata cabaret in piazza con il pubblico. Giovedì 18, poi, Conte e il suo staff incontreranno i tifosi (location da definire), mentre venerdì 19 andrà in scena la presentazione della squadra al completo sul palco in piazza. Sabato 20 la chiusura: seconda amichevole con una squadra di B o C al Comunale e serata evento finale”.

Factory della Comunicazione