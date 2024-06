Sky -Visite mediche per Rafa Marin, dura battaglia con Cairo per Buongiorno. Dalla Sampdoria un investimento per il futuro”

“Se da Napoli stamane sono partiti in 4 per la Germania, anche con l’uomo dei conti, per parlare con Kvaratskhelia, credo che sia un impegno importante a dimostrazione che le parole pronunciate ieri da Conte in conferenza stampa diventano fatti. Conte l’aveva anticipato ieri, che la società avrebbe dovuto trovare il modo per sistemare le situazioni con Kvara e Di Lorenzo. E credo pure– ha detto il giornalista Sky Marchdetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – che in questo modo abbia fugato ogni dubbio sulla permanenza dei due giocatori a Napoli. A me la conferenza stampa di Conte è piaciuta molto. È stato cristallino sul mercato e su altro. Quando ha detto che la prima condizione posta per venire a fare l’allenatore del Napoli è stata quella di poter decidere lui quale giocatore doveva rimanere e quale doveva andar via rende chiaro che Di Lorenzo e Kvara non sono in discussione. Si deve quindi trovare la soluzione per farli rimanere e rimanere contenti. Queste due situazioni con il dialogo e con la forza di Conte, il quale ha talmente tanto carisma, talmente tanta personalità e con idee talmente tanto chiare, che alla fine ti convince. Sentire la fiducia di un allenatore come Conte sia molto gratificante per un giocatore. Rafa Marin farà le visite mediche nei prossimi giorni. Per Buongiorno bisognerà aspettare un po’. La trattativa sta andando avanti ma non sarà velocissima. La richiesta complessiva del Torino è 40mln, 35 + 5 di bonus. L’offerta verbale del Napoli è 30 + 5 quindi credo che la distanza non sia tanta. Bisognerà continuare a parlare per poi trovare un punto di caduta. Il giocatore credo sia ben disposto al trasferimento perché andrebbe a giocare in una squadra che, come minimo, avrà voglia di competere per la vittoria del campionato. Al momento credo che non ci sia un’alternativa a Buongiorno più avanti delle altre. Essendo il Napoli una grande società, se Buongiorno dovesse venir meno domani mattina, andrà a ripescare sui nomi venuti fuori in questo periodo. Leoni sarebbe un investimento per il futuro anche se il ragazzo è corteggiato da diverse squadre, tra queste Napoli e Inter che farebbero un investimento di circa 5mln per lasciare il giocatore alla Samp per uno-due anni per non fargli bruciare le tappe”

Factory della Comunicazione