Il Mattino – Osimhen fermo “all’imbarco”, la clausola fa paura

Il destino di Victor Osimhen è ancora tutto da capire, lui vuole partire, ma dalla Premier si stanno defilando i top club che prima erano in fila per lui. Il problema è la clausola troppo alta, come sottolinea Il Mattino: “Certamente andrà anche risolta la vicenda relativa al bomber mascherato su cui Conte invece non può intervenire per pregressi accordi tra il club ed il management del giocatore. Osimhen ha da tempo preparato le valigie, ma è fermo “all’imbarco” per via della clausola rescissoria (da 120 milioni di euro sottoscritta da De Laurentiis a dicembre scorso dietro il prolungamento di un altro anno con un ingaggio faraonico da 10 milioni di euro a stagione) che finora nessuno è disposto a pagare. Gli unici disposti a farlo sarebbero gli sceicchi del campionato arabo che però non riscalda Victor che sogna la Premier. Ed ecco che per uscire dall’impasse (il tetto ingaggi che si è dato il Napoli non contempla lo stipendio di Osi per l’anno prossimo) bisognerà abbassare le pretese economiche. Che tradotto in soldoni significa rinunciare al discorso della clausola e ragionare a cifre più abbordabili (intorno ai 100 milioni) per i vari Arsenal e Manchester United che pure hanno manifestato qualche interesse. Non solo. In tal caso si potrà anche ipotizzare qualche contropartita tecnica. Si vedrà”.

Factory della Comunicazione