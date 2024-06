Gigi De Canio sull’approdo di Conte al Napoli e degli obiettivi

Il tecnico Gigi De Canio, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, ha parlato di Conte e del probabile modulo che schiererà nella prossima stagione: Presentazione Conte? Non mi ha sorpreso, era prevedibile ogni sua dichiarazione: il pensiero di Conte è chiaro e coerente. Così come è logico che decida lui chi parte e chi resta, in accordo con la Società. Modulo? Ogni allenatore che si rispetti adegua il modulo alle caratteristiche dei giocatori. Conte sa giocare con qualunque modulo, così come ogni allenatore. Obiettivi Napoli? Conte è ambizioso, non ha pazienza e non tollera il ruolo da comprimario: lui dà per primo l’esempio su come essere un vincente. Gli altri devono acquisire quella mentalità, tutti: sia i giocatori che tutti i membri in Società. Spedizione vertici Napoli in Germania? Giusta, necessaria. Questo perché per me Osimhen è più facile da rimpiazzare rispetto a Kvaratskhelia, Conte ieri l’ha confermato: le caratteristiche del georgiano sono difficili da reperire. Ora spetta alla Società trovare modo e condizioni per il rinnovo, Conte l’ha blindato in modo inequivocabile”

