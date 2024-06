Fedele: “Il rinnovo di Kvara è pronto, il mercato sarà deciso interamente da Conte”

“Spedizione della dirigenza del Napoli in Germania? Hanno già pronti i preliminari, vanno a chiudere il contratto di rinnovo di Kvaratskhelia. La presentazione di Conte? De Laurentiis ha parlato tre minuti in tutto. Di Conte – ha detto il dirigente sportivo a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – mi ha colpito la forza nel ribadire che decide lui chi resta e chi va. Siamo in presenza di ADL2, il gemello di ADL1, totalmente diverso dal primo almeno in apparenza e ci auguriamo che quel lupo abbia perso il vizio.

Factory della Comunicazione

Marin? Viene dal Real Madrid in cui non ha mai giocato. Il Napoli per me ha bisogno di un difensore esperto ed abituato a squadre che devono lottare per i primi posti. Non sto dicendo che lo spagnolo è scarso ma è un’incognita a certi livelli, quindi da verificare. Oltre a lui serve una guida per la difesa come lo sono stati Kim, Koulibaly e Albiol.

Chi deciderà il mercato? Conte ha ribadito che comanda lui dal punto di vista tecnico. Alla conferenza ieri c’erano solo De Laurentiis e Conte, non c’era lo staff: questo significa che il Napoli ha un padrone e un direttore ed erano entrambi sul palco. Casi Di Lorenzo/Kvara? Non dovevano esser messi in piazza i problemi”.