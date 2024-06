Conte e la difesa – In dubbio Juan Jesus. Via Natan, il kosovaro non rischia. Ecco i profili che si valutano visite per Rafa Marin

Parte dalla difesa il piano per rinforzare il Napoli. Un reparto che sarà sottoposto a una vera e propria rifondazione: tra le esigenze dettate dall’assetto a tre elementi voluto da Conte e i gravi problemi accusati nell’ultima stagione dall’intera retroguardia.

Factory della Comunicazione

Certa solo la conferma di Amir Rrahmani. Da valutare invece la posizione di Juan Jesus. Andrà via Natan con una soluzione in prestito. Così si valutano anche

altri nomi. Tra cui soprattutto quello di Mario Hermoso. Il 29enne centrale spagnolo è in scadenza di contratto con l’Ateltico Madrid. Da svincolato costituisce una buona occasione sul piano economico. Ma i costi dell’operazione sul piano dell’ingaggio e delle commissioni degli agenti si prospettano pesanti. Mancino con grande personalità ed esperienza, Hermoso può essere utilizzato non solo da centrale ma anche da braccetto di sinistra nel trio difensivo. Abile palleggiatore e quindi sempre pronto a rilanciare l’azione in fase offensiva, una rampa in più per il gioco in fase di costruzione.

Il Napoli sta esaminando pure altri profili. Intanto, sono rinate le attenzioni per Radu Dragusin, 22enne, romeno, impegnato all’Europeo, ex Genoa, Sampdoria e Juventus, ora al Tottenham, ma desideroso di tornare a giocare in A. Ed il Napoli è una possibilità che gli era stata ventilata già a gennaio. Nel mirino del club azzurro c’è pure Jaka Bijol, classe 1999, reduce da due stagioni con l’Udinese e quindi ben rodato in Serie A. Anche lui di scena all’Europeo, con la Slovenia. È seguito da tempo: era stato valutato già al mercato di gennaio. Ma l’Udinese chiuse ogni discorso in considerazione delle proprie apprensioni in chiave salvezza. In lista anche Maxence Lacroix, francese, 24enne, gioca nel Wolfsburg (contratto con il club tedesco fino al 2025) dove è titolare da quattro stagioni. Per rinforzare la squadra in chiave difensiva si guarda pure a Leonardo Spinazzola, 31 anni, in scadenza di contratto con la Roma e soluzione per la corsia sinistra della mediana.

IN ARRIVO

Il primo colpo è stato già centrato. Si tratta di Rafa Marin. Il 22enne spagnolo, reduce dal prestito all’Alaves, giungerà dal Real Madrid con una formula particolare. Il Napoli verserà 11 milioni di euro ma il club spagnolo si riserverà il diritto di riacquistarlo a 25 nel 2026 e a 35 nel 2027. Tuttavia, se il Napoli corrisponderà al Real altri 10 milioni entro la fine della prossima stagione, la recompra verrà raddoppiata, passando rispettivamente a 50 tra due anni e a 70 nel 2027. Le intese sono stare raggiunte su tutti i fronti tra il club e con il centrale. Visite e firme nei prossimi giorni. Un tassello importante e anche di prospettiva per la nuova difesa degli azzurri.