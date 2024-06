C’è un cambio di strategia nelle trattative di Adl. Ieri a Düsseldorf erano in sette al tavolo

Un dato va sottolineato: De Laurentiis sta facendo di tutto per ridurre la distanza aumentata tra i vuoti e i silenzi dell’ultimo anno, e il blitz fulmineo di ieri in Germania – andata e ritorno in giornata a bordo di un jet privato – rappresenta sia un’implicita ammissione di responsabilità, sia la voglia di voler agire in fretta e bene per dare una sterzata netta. Per invertire la rotta e rimettere al centro del villaggio quello che il Napoli e Conte ritengono un giocatore centrale, fondamentale, imprescindibile.

IL TAVOLO. A Düsseldorf, città della moda e dell’Altbier, intorno al tavolo di una lunga riunione ieri mattina si sono sistemati in sette: De Laurentiis, l’ad Chiavelli, il ds Manna, l’avvocato Grassani e l’avvocato Menichini per il Napoli; dall’altro capo Kvara e il suo agente Jugeli. Non c’era Badri, papà Kvaratskhelia, l’uomo che un po’ di giorni fa insieme con il manager aveva annunciato con forza la voglia di Khvicha di cambiare squadra.

