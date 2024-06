Il borsino dei giocatori del Napoli agli Europei: male gli azzurri, gli altri brillano

Il Napoli avanza compatto agli Europei. Tutti e cinque i convocati alla rassegna continentale volano agli ottavi di finale: Di Lorenzo, Raspadori e Meret sfideranno la Svizzera con l’Italia, fortunata e si spera in fase di decollo, Kvaratskhelia ha scritto la storia con la sua Georgia dopo il successo con il Portogallo e Lobotka ha guidato la Slovacchia a passare tra le terze nel terribile girone con Romania, Belgio e Ucraina. Un en plein con qualche luce e molte ombre nelle prestazioni dei singoli, reduci dalla pessima stagione con il proprio club e distratti forse anche dalle tante voci di mercato.

Il Napoli fatica anche in Nazionale

Nell’Italia che non decolla e anzi rischia di uscire subito dalla corsa fino al miracoloso gol di Zaccagni, uno dei protagonisti in negativo è sicuramente Giovanni Di Lorenzo. Il laterale destro parte benino con l’Albania, poi deraglia clamorosamente contro la Spagna, saltato sistematicamente da Nico Williams e da tutti coloro che si presentano all’uno contro uno. La fiducia del tecnico nel suo ex capitano resta immutata e così, un po’ a sorpresa, Di Lorenzo è in campo anche con la Croazia e partecipa con un’altra prova incolore, per non dire negativa, alla terza gara sottotono degli azzurri. Con la Svizzera Di Lorenzo avrà la possibilità di fare meglio tornando quello di un tempo: chissà se in novanta minuti riuscirà a riscattare un’intera da stagione da incubo.

Non molto meglio è andata a Giacomo Raspadori che dopo aver guardato dalla panchina il match con l’Albania è entrato a nove giri di lancette dalla fine con la Spagna. Spalletti lo ha lanciato in campo per provare a raddrizzare una prestazione di squadra da incubo, ma il 24enne del Napoli non ci è riuscito. La seconda occasione è più corposa, il CT lo sceglie titolare per la delicata sfida con la Croazia, ma Raspadori sciupa l’occasione con una gara senza acuti che dura 75’ prima che il CT chiami Scamacca a sostituirlo. Non valutabile l’Europeo di Meret che sta vivendo l’avventura da terzo portiere dietro all’eroico Donnarumma e a Vicario.

Kvaratskhelia e Lobotka superstar

Decisamente meglio vanno gli Europei per gli altri due calciatori del Napoli. Storico è Kvaratskhelia che con la sua Georgia, alla prima partecipazione alla rassegna continentale, vola agli ottavi di finale. L’attaccante sta andando a corrente alternata, bene con la Turchia, non molto con la Repubblica Ceca, straordinario con il Portogallo dopo appena due minuti scaglia il pallone in porta e fa iniziare la favola di un’intera Nazione. Non sarà quello dell’anno dello Scudetto, ma rispetto a quanto fatto vedere negli ultimi mesi sembra rinato. Tuttavia, la Georgia resta la Cenerentola della rassegna, con i book che quotano il suo successo a 350 volte la posta, come capita su Goldbet.

Non è storica ma resta una grande impresa anche quella della Slovacchia di Lobotka che passa come migliore terza nel girone più complicato dell’Europeo, quello dove tutte finiscono a 4 punti. Il successo della Slovacchia è quotato 200 sempre da Goldbet, ma il passaggio del turno resta comunque già un ottimo risultato. In cabina di regia è il giocatore del Napoli a guidare la squadra di Calzona con tre prestazioni solide, tutte ben oltre la sufficienza, e il punto esclamativo messo all’esordio nella vittoria con il Belgio in cui sovrasta le stelle dei Diavoli Rossi, De Bruyne compreso.

Tutti avanti i giocatori del Napoli, da adesso in poi si potrà capire se qualcuno alzerà la Coppa al cielo di Berlino. Rispetto a Slovacchia e Georgia, secondo i bookmaker, l’Italia ha ovviamente più possibilità, anche se resta dietro a tutte le nazionali più blasonate. Certo chi crede davvero nel gruppo di Spalletti può sempre approfittare del bonus scommesse Goldbet all’iscrizione e tentare la sorte. L’Italia storicamente si esalta nelle difficoltà e il tabellone è un grosso alleato per provare ad arrivare fino in fondo e bissare il trionfo di Wembley. Anche se, questa volta, ci vorrà davvero un mezzo miracolo.