Buongiorno-Napoli, Cairo sperava in un’asta per il suo difensore, ma la realtà è un’altra

Il mercato del Napoli procede verso la ricerca di un altro difensore, dopo Rafa Marin, ed uno dei nomi più ambiti è quello di Alessandro Buongiorno, e come sottolinea il Corriere dello Sport, l’offerta del club partenopeo è in stand by per Cairo. “L ’offerta è lì, sul piatto da un bel po’ di giorni, ormai settimane: trentacinque milioni con i bonus per Alessandro Buongiorno, il difensore che ha stregato il Napoli e non solo, che fu capace di marcare, e bene, uno come Victor Osimhen quando il Torino passò per il Maradona lo scorso 8 marzo, pareggiando 1-1. La trattativa con il Toro è estenuante: il Napoli vorrebbe chiuderla in fretta, mentre Cairo sperava che la vetrina dell’Europeo potesse far salire il prezzo del suo giocatore e convincere, perché no, qualche club di Premier a fare un’offerta superiore. Che non è arrivata, almeno per ora. Ma l’Europeo, per l’Italia e per Buongiorno, che non ha ancora debuttato, non è finito, e se ne riparlerà quando il difensore sarà libero da impegni”.

