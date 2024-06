Sarno: “Buongiorno? Sarà lui il prossimo colpo in difesa”

Il giornalista esperto di calciomercato, Sebastiano Sarno, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio, parlando del calciomercato del Napoli.

Ecco le parole di Sebastiano Sarno:

“A Napoli c’è preoccupazione per non riuscire a cedere Osimhen? Credo che la persona più preoccupata, in questo momento, sia De Laurentiis. Considerando che ci sono dei colpi in entrata di cui ha bisogno, investimenti importanti, era già stato preventivato l’addio del nigeriano, che avrebbe dovuto finanziare i suddetti investimenti. Ad oggi, le offerte importanti in cui si sperava non sono arrivate. Le big stanno puntando su altri profili. Senza la cessione di Osimhen, il Napoli non può attuare il mercato che aveva programmato. Il club aveva in mente di sondare un profilo low cost, impiegando le risorse per puntellare la squadra, o prendere una punta di grande livello, con un prezzo importante, e gestire i costi per quanto riguarda gli altri ruoli. Nel secondo caso, infatti, si era pensato a Gyokeres. Diversamente, si potrebbe puntare su Lukaku.

Quali sono gli sviluppi su Buongiorno? Sappiamo come in questo periodo, durante l’Europeo, a risentirne sono i tempi delle trattative. Tuttavia, il Napoli vuole proporre una nuova offerta per Buongiorno. Da quel che mi dicono, sarà lui il prossimo colpo in difesa, anche perché Hermoso era alternativo a Marin.

Situazione Kvaratskhelia? Kvaratskhelia è legato ad Osimhen. L’intenzione, inizialmente, era quella di trattenere il georgiano e cedere la punta ma, qualora non arrivasse nessuna offerta per Osimhen, Kvara potrebbe essere un sacrificio importane per il Napoli. Ad oggi, visto che siamo ad inizio giugno, il club non ha ancora perso la speranza di vendere il nigeriano. In futuro, però, le decisioni potrebbero invertirsi.

Prossimo colpo del Napoli? Il Napoli sta visionando Chiesa come primo obiettivo, anche se è difficile trattarlo. La Juventus, prima dell’Europeo, chiedeva 40 milioni di euro. Il prezzo potrebbe cambiare al termine del torneo.

Novità sul mercato dell’Inter? L’offerta per Chalanoglu è arrivata. Il Bayern ha presentato una proposta di 35 milioni di euro, ma i nerazzurri non trattano per questa cifra. Il club ha comunicato la sua decisione al giocatore, che è felice di rimanere all’Inter. È un mercato abbastanza fermo per i milanesi, anche se c’è una promessa con Gundmundsson, che potrebbe sbloccarsi soprattutto in caso di addio di Arnautovic.

Sponda Milan? Per il centrocampo sono stati sondati tre giocatori, quali Wieffer, Fofana e Hojbjerg. In attacco, invece, a me non risulta che l’affare con Zirkzee sia sfumato. Il Milan è fortissimo sull’olandese, che continua ad essere la prima opzione. Molto probabilmente, l’attaccante del Bologna andrà al Milan.

Juventus e Roma? La Juventus deve tutelarsi, Rabiot è quasi fuori dal progetto del club. A quelle cifre, il giocatore non rinnoverà. Per questo i bianconeri sono molto forti su Thuram. Per quanto riguarda la Roma, è una forte concorrente del Napoli per Federico Chiesa. A differenza del Napoli, però, i giallorossi devono prima cedere“.