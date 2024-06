Ore 15,15 – Conte: “Ringrazio Napoli per l’entusiasmo e l’accoglienza. C’è un po’ di emozione”

PREMI F5 per aggiornare la pagina

Factory della Comunicazione

Che faccia avrà il Napoli di Conte? Le interessa il mercato sudamericano? “Una faccia incazzata, perché veniamo da un’annata dove molte cose non sono andate per il verso giusto e dobbiamo trasferire questa voglia di rivalsa in campo sotto tutti i punti di vista calcistico. Sul mercato cercheremo di fare le cose migliore per non sbagliare e far arrivare calciatori che possano migliorare la rosa”

Hai una strategia per raggiungere degli obiettivi con questo grande club? “Napoli è una piazza importante, passionale, sarà sempre tale, lo era, è e rimarrà tale al di là di calciatori, allenatori e proprietà. La passione per il calcio e la propria squadra è una peculiarità. Da parte nostra dobbiamo alimentare questa passione, deve essere una responsabilità. Qui c’è un grande fuoco, magari fallo diventare ancora più alto tutti insieme, per cercare di raggiungere i nostri obiettivi”

Ha una promessa da fare ai tifosi del Napoli? Quale sarà l’identità che chiede al suo Napoli? “Posso promettere serietà, una parola spesso sottovalutata: nel dare tutto per il Napoli, nel trasmettere quello che è la mia cultura a livello lavorativo, la mia mentalità, le mie idee calcistiche. L’obiettivo di un allenatore, al di là del riuscire a scrivere la storia a fine stagione, è di rendere orgoglioso i propri calciatori, i propri tifosi. Credo che il tifoso deve riconoscersi nella propria squadra. Il nostro obiettivo massimo deve essere di rendere orgoglioso il tifosi della propria squadra, del calcio profuso. Nel calcio c’è la vittoria e la sconfitta, ma non deve esserci l’attenuante di non aver dato il massimo. Posso promettere che daremo il massimo, più del massimo perché a volte non basta. Grande serietà sotto tutti i punti di vista e mi impegno in ciò”

De Laurentiis: “Questo teatro venne creato per le nozze di Ferdinando IV, è stato ricostruito in maniera esemplare dopo le bombe della Seconda guerra mondiale”

Epifani: “Do il benvenuto ad Antonio Conte. Il Palazzo Reale è stato spesso teatro di momenti importanti della vita della città. Mi sono insediato in città nel periodo della morte di Maradona e qua sul Palazzo c’era un gigantografia di Maradona”

De Laurentiis: “Grazie ai giornalisti per essere venuti, al presidente della Regione, al nostro sindaco, vedo alcuni amici come Acqua Lete, Arnone, il nostro questore. Manca ancora il nostro prefetto. Benvenuti a tutti quanti. Questa è un’occasione importante come lo è ogni volta che uno riazzera tutto e riparte daccapo. Quando c’è un nuovo allenatore si riparte in qualche modo, con grande entusiasmo, cercando di cancellare quanto c’è stato. Compiremo 20 anni di nostra presenza a Napoli a settembre. Non so se vivrò altri 20 anni, ma ci proveremo. Chiamo Mario Epifani, direttore del Teatro, che ci ha concesso insieme al ministro Sangiuliano questa opportunità. Grazie”

Conte: “Questa è la prima volta che, sento in questa maniera un’accoglienza. C’è un filo di emozione, è la prima volta che ricevo questa presentazione, nonostante tanti anni da calciatore e allenatore. Vi ringrazio, ringrazio Napoli. Di solito io, prima di ricevere, do qualcosa, qui è successo il contrario: ho ricevuto tanto affetto ed entusiasmo, non mi resta che restituire”

Ore 15:21 – Inizia la conferenza stampa

Sarà un vero e proprio evento internazionale organizzato da giorni nei minimi dettagli. Nulla sarà lasciato al caso. D’altronde è stata scelta una location decisamente originale. Arriveranno giornalisti da ogni dove, sono stati accreditati diversi network, ci saranno inviati – tra gli altri – di Espn e Cbs. Oltre cento le presenze previste compresi fotografi e operatori. Il Napoli ha dovuto conformarsi alle regole imposte dalla direzione (non più di 400 accrediti) ma la conferenza stampa sarà trasmessa comunque in diretta ovunque. Ogni emittente, infatti, potrà agganciarsi al segnale e mandare in onda le immagini. Il Conte day verrà trasmesso live anche sul canale YouTube del Napoli. C’è grande attesa per le sue parole, per le prime dichiarazioni da nuovo allenatore del Napoli dopo quelle rilasciate sui social e alcune battute ai cronisti che lo hanno scortato nei giorni della firma a Roma.