Kvara: “Non parliamo del mio futuro, cercate di capirmi”

«Preferisco non commentare le voci sul mio futuro, cercate di capirmi. Siamo qui per parlare di Portogallo e di Georgia, non pensiamo ad altro in questo momento», la ragionevole richiesta di un Kvara impaziente di trovarsi di fronte CR7. La gara dell’Europeo è giustamente la priorità. Le parole del 77 azzurro attraverso il Cds: «Non mi sento ansioso, anzi. Per me è un sogno poter giocare contro Ronaldo. Non gioca più in Europa, e poterlo affrontare a livello di Nazionali è meraviglioso. Spero di potermi scambiare la maglia con lui alla fine della partita». Kvara giocherà con la squadra e per la squadra, mettendosi a disposizione del suo tecnico. «Posso giocare in ruoli distinti. Mi piace giostrare sulla fascia, per partire al contrattacco, ma posso fare anche fare l’attaccante puro. Gioco per la squadra, a livello fisico mi sento in crescita rispetto all’inizio del torneo e spero di dare il mio contributo per ottenere un grande risultato. Il Portogallo è uno squadrone pieno di campioni, ma si presentano con la serenità di aver già conquistato il primo posto del gruppo. Noi siamo motivatissimi per la dimensione dell’avversaria, ma soprattutto per la possibilità di qualificarci agli ottavi».