Il Napoli “compete” per Greenwood, ma lo United no per Osimhen

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ai microfoni di Radio Marte: “Erede Osimhen? Il Napoli ha chiesto informazioni su Greenwood, si è iscritto alla corsa per l’attaccante ma lo scambio attualmente non è ipotesi percorribile a meno che il Manchester United non mostri un interesse concreto verso Osimhen, che non ha ricevuto alcuna offerta dal club inglese. Il valzer degli attaccanti non è ancora iniziato, il mercato aprirà ufficialmente solo tra una settimana, a rallentare le operazioni anche l’Europeo e la Coppa America. Finora si sono registrati tanti movimenti per le panchine, la Serie A ha cambiato molti allenatori, solo poi ci si concentrerà sul mercato. Marin? Ancora non abbiamo una data ufficiale per le visite mediche ma l’affare non è in discussione, si è lavorato ad un’operazione particolare con il Napoli che ha strappato condizioni favorevoli in caso di recompra dal Real Madrid, tutelandosi in caso di esplosione del talento del difensore. Hermoso? Il costo delle commissioni e dell’ingaggio hanno un po’ frenato il Napoli, intenzionato ad affondare per Buongiorno che però è impegnato con la nazionale. Vedremo cosa succederà a breve”.

