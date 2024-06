Fontana: “Conte a Napoli non per atteggiarsi a prima donna, ma per aprire un ciclo”

Gaetano Fontana ai microfoni di News.Superscommesse.it. L’ex calciatore, attuale allenatore del Latina, ha condiviso i propri pensieri sulle squadre che hanno contraddistinto la propria carriera, tra cui Ascoli e Napoli. In questo estratto dell’ Calciomercato e prossima stagione di Serie A sono solo alcuni temi affrontati daai microfoni di News.Superscommesse.it.L’ex calciatore, attuale allenatore delha condiviso i propri pensieri sulle squadre che hanno contraddistinto la propria carriera, tra cui. In questo estratto dell’ intervista , Fontana parla dei partenopei e del loro allenatore Antonio Conte.

Factory della Comunicazione

Conosci molto bene la realtà del Napoli. Antonio Conte si è presentato con le seguenti parole: “A me le cose semplici non sono mai piaciute, sono abituato alle imprese complicate”. Secondo te, riportare la formazione partenopea a vincere sarà un’impresa?

“Non sarà certamente semplice vincere e non basterà solamente Conte con la sua voglia e la sua determinazione. Ovviamente con Conte si potrà aprire un ciclo che sicuramente potrà portare a poter vincere lo scudetto nuovamente”.

Tiene in banco in casa Napoli la situazione legata alle dichiarazioni rilasciate dell’agente e dal padre di Kvaratskhelia. Che pensiero ti sei fatto sulla questione? Vista la situazione, ritieni più opportuno pensare di cederlo o di ricucire il rapporto?

“(…) Credo che la società e Conte sapranno quello che vogliono e sapranno come gestire la situazione con Kvaratskhelia. La mia impressione è che difficilmente si priveranno di elemento così importante e determinante, a patto di una cospicua somma di denaro da destinare poi al mercato per dare al tecnico leccese una formazione competitiva”.

Una situazione simile è quella di Giovanni Di Lorenzo? Secondo te, lascerà Napoli? Se si, dove potrebbe andare?

“Non so dove potrebbe andare, anche se i rumors indicano Di Lorenzo vicino alla Juve. Credo si tratti di qualcosa di diverso rispetto a Kvara, perché i rapporti tra Di Lorenzo e l’ambiente non sono più quelli di una volta ed è forse questo il vero motivo per cui il forte difensore stia pensando di lasciare il Napoli”.

Rimanendo sul mercato, vorrei chiederti se, complice l’arrivo del tecnico salentino, ti aspetti un grande colpo in questa sessione di calciomercato.

“È ovvio che Conte non sia arrivato a Napoli per fare una semplice passerella. Non è il tipo. Lui è altamente competitivo e per tale motivo credo che la società penserà di soddisfarlo”.